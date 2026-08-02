В Хабаровском крае 2 августа будет сухо и тепло, в южных районах возможен кратковременный дождь

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. В большинстве районов осадков не ожидается, лишь на юге возможен кратковременный дождь. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске завтра будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до +16…+18 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов. Ветер юго-восточный, 2−7 метров в секунду.
В южных районах края пройдёт кратковременный дождь. Ночная температура составит от +13 до +18 градусов. Днём воздух прогреется до +26…+31 градуса. Ветер юго-восточный, 4−9 метров в секунду.
В центральных районах региона осадков не ожидается. Ночью температура будет от +10 до +18 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +25…+31 градуса. Ветер восточных направлений, 2−9 метров в секунду.
В северных районах края также будет сухо. Ночная температура составит от +10 до +16 градусов. Днём воздух прогреется от +18 до +32 градусов. Ветер восточных направлений, 2−10 метров в секунду.
Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что погода располагает к прогулкам и отдыху на свежем воздухе. Однако в районах, где ожидаются кратковременные дожди, водителям советуют быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется иметь при себе зонты.
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