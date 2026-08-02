В Хабаровском крае 2 августа будет сухо и тепло, в южных районах возможен кратковременный дождь

Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что погода располагает к прогулкам и отдыху на свежем воздухе. Однако в районах, где ожидаются кратковременные дожди, водителям советуют быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется иметь при себе зонты.