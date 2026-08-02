Налоговый консультант назвала способы завещать вклад близким

«Гораздо практичнее привязываться не к номеру, а к самому банку: например, “все средства на счетах в банке “А” — наследнику Иванову, а в банке “Б” — Петрову”. Это избавит от необходимости переписывать завещание при каждом техническом изменении», — подчеркнула Милютина.