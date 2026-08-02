Российская теннисистка повторила рекорд Гауфф: в 16 лет — финал WTA

Российская теннисистка Кристина Лютова вышла в финал турнира WTA в Мемфисе, одержав победу над представительницей США Эльвиной Калиевой. Полуфинальный матч завершился со счетом 7:5, 6:1 и продолжался 1 час 38 минут.
Для 16-летней россиянки этот выход в финал стал самым молодым достижением на турнирах WTA за последние семь лет. В 2019 году аналогичного результата добилась американка Коко Гауфф, которая выиграла турнир в Линце в возрасте 15 лет.
Турнир в Мемфисе категории WTA 250 с призовым фондом $283 тыс. проводится на хардовых кортах. Состязание завершится 2 августа. Благодаря выходу в финал Кристина Лютова, занимающая 229-ю строчку мирового рейтинга, впервые попадет в топ-200. Этот турнир стал для нее дебютным на уровне WTA.
Ранее мы писали: Восходящая звезда: 16-летняя россиянка выиграла первый матч на турнирах WTA.
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