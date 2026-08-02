Минпросвещение направило российским школам шаблоны внеурочных курсов

Отмечается, что в предлагаемый перечень входят, в частности, «Разговоры о важном» (один час в неделю в 1−11-х классах), «Россия — мои горизонты» (один час в неделю в 6−11-х классах), «Орлята России» (один час в 1-м классе, два часа в неделю во 2−4-х классах), военные учебные сборы или начальная военная подготовка (17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе) и другие.