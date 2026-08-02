Миронов предложил сделать 1 сентября выходным для родителей школьников

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. День знаний — 1 сентября — должен стать выходным для родителей школьников. Такое мнение ТАСС выразил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Нужно сделать [выходным днем] для родителей школьников, особенно для родителей первоклассников, потому что многие берут отгулы, — сказал депутат. — Сейчас многие работодатели идут навстречу, разрешают родителям брать отгулы. Но это все равно остается на усмотрение начальства. А нужно закрепить норму в Трудовом кодексе: родители должны официально получить дополнительный выходной в День знаний».
По его мнению, родителям День знаний нужно проводить вместе со своими детьми: «Прийти на торжественную линейку, поддержать ребят, разделить с ними этот праздник».