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МИД Ирана предостерег США от авантюр: Тегеран будет действовать решительно

Глава МИД Ирана Аракчи предостерег США от авантюристских действий.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом и главкомом ВС Пакистана Асимом Муниром. Они обсудили текущую эскалацию конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Аббас Аракчи в ходе разговора предостерег США от авантюристских действий, цитирует Press TV.

Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран будет действовать решительно в случае жестких шагов Белого дома. Штаты получат ответ за новые атаки, добавил он. По словам Аббаса Аракчи, Иран готов к любым провокациям.

По сведениям газеты The New York Times, американские военные ударом уничтожили жилой дом на иранском острове Кешм. Атака была совершена мощной авиабомбой весом почти в тонну. Удар нанесен на прошлой неделе. В результате погибли три человека. Рядом с домом не было военных объектов.

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