МИД Ирана предостерег США от авантюр: Тегеран будет действовать решительно

По сведениям газеты The New York Times, американские военные ударом уничтожили жилой дом на иранском острове Кешм. Атака была совершена мощной авиабомбой весом почти в тонну. Удар нанесен на прошлой неделе. В результате погибли три человека. Рядом с домом не было военных объектов.