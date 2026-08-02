МИД Ирана предостерег США от авантюр: Тегеран будет действовать решительно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом и главкомом ВС Пакистана Асимом Муниром. Они обсудили текущую эскалацию конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Аббас Аракчи в ходе разговора предостерег США от авантюристских действий, цитирует Press TV.
Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран будет действовать решительно в случае жестких шагов Белого дома. Штаты получат ответ за новые атаки, добавил он. По словам Аббаса Аракчи, Иран готов к любым провокациям.
По сведениям газеты The New York Times, американские военные ударом уничтожили жилой дом на иранском острове Кешм. Атака была совершена мощной авиабомбой весом почти в тонну. Удар нанесен на прошлой неделе. В результате погибли три человека. Рядом с домом не было военных объектов.