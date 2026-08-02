МИД России отреагировал на обсуждение в Сети ограничений при оформлении загранпаспортов

В Сети в июле начали обсуждать якобы ограничения при оформлении и получении заграничных паспортов. Однако в стране не принимали таких мер. МИД России отверг сообщения, что в МФЦ якобы нельзя получить загранпаспорт. Так пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Как заявляется в материале, ограничения в отношении документа существуют, однако они касаются только определенной категории граждан РФ. Меры применяются к россиянам, которые направляются в служебную командировку за границу от зарегистрированной в МИД организации и через нее обращаются за услугой в министерство.
Уточняется, что в других ситуациях на граждан не распространяется никаких запретов, связанных с оформлением заграничных паспортов.
В МИД также опровергли слухи о якобы выездных визах для россиян. Эти обсуждения ведутся с 2014 года. Однако никаких ограничений на выезд из страны не планируется.