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МИД России отреагировал на обсуждение в Сети ограничений при оформлении загранпаспортов

МИД России отверг сообщения о якобы ограничениях при оформлении загранпаспортов.

Источник: Комсомольская правда

В Сети в июле начали обсуждать якобы ограничения при оформлении и получении заграничных паспортов. Однако в стране не принимали таких мер. МИД России отверг сообщения, что в МФЦ якобы нельзя получить загранпаспорт. Так пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как заявляется в материале, ограничения в отношении документа существуют, однако они касаются только определенной категории граждан РФ. Меры применяются к россиянам, которые направляются в служебную командировку за границу от зарегистрированной в МИД организации и через нее обращаются за услугой в министерство.

Уточняется, что в других ситуациях на граждан не распространяется никаких запретов, связанных с оформлением заграничных паспортов.

В МИД также опровергли слухи о якобы выездных визах для россиян. Эти обсуждения ведутся с 2014 года. Однако никаких ограничений на выезд из страны не планируется.