МИД России отреагировал на обсуждение в Сети ограничений при оформлении загранпаспортов

Как заявляется в материале, ограничения в отношении документа существуют, однако они касаются только определенной категории граждан РФ. Меры применяются к россиянам, которые направляются в служебную командировку за границу от зарегистрированной в МИД организации и через нее обращаются за услугой в министерство.