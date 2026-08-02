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В штате Нью-Йорк мужчина заразился редким неизлечимым вирусом: вот как он передаётся

В США 67-летний мужчина заразился неизлечимым вирусом бурбон через укус клеща.

Источник: Комсомольская правда

В США выявлен случай заражения редким вирусом, который не имеет специального лечения. Об этом информирует издание People. Речь идёт о вирусе бурбон. Факт заражения подтверждён в штате Бурбон.

Сообщается, что заболевший — 67-летний Марк Ларкин. Мужчина почувствовал сильные головные боли и слабость после укуса клеща. Также симптомами заболевания являются жар, усталось, сыпь, боли в теле и тошнота.

Для вируса бурбон не существует ни вакцины, ни специальной терапии. Тем не менее организм мужчины смог преодолеть инфекцию.

Ранее сообщалось, что семь детей заразились энтеровирусом в санатории Свердловской области.

Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен вирус Нипах и как от него защититься.

Напомним, из-за аномальной жары у побережья Испании начали активно распространяться бактерии плотоядные Vibrio, из-за чего в некоторых районах временно закрывали пляжи.

В Балтийском море также активизировалась опасная бактерия Vibrio Vulnificus — В Германии этим летом зафиксированы уже три случая заражения.

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