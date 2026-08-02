Микродрамы из Китая стали глобальным хитом с большими оборотами

По данным Sensor Tower, к апрелю 2026 года пользователи проводили в приложениях с микродрамами в среднем 25 минут в день, что на 85% больше, чем в январе 2025 года. Уже в 2024 году доходы этого формата превысили сборы китайского кинематографа, а в 2025 году прибыль производителей достигла $11 млрд.