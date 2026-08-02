Микродрамы из Китая стали глобальным хитом с большими оборотами

Китайские микродрамы, запущенные в 2018 году, превратились в полноценную индустрию с мировым оборотом 11 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Короткие сериалы с эпизодами по две-три минуты стали самым быстрорастущим сегментом мобильного контента, особенно популярным среди женщин в возрасте 18−35 лет.
По данным Sensor Tower, к апрелю 2026 года пользователи проводили в приложениях с микродрамами в среднем 25 минут в день, что на 85% больше, чем в январе 2025 года. Уже в 2024 году доходы этого формата превысили сборы китайского кинематографа, а в 2025 году прибыль производителей достигла $11 млрд.
Прогнозируется, что к 2030 году рынок вырастет до $26 млрд.
Производство микродрам обходится дешево и быстро: съемки занимают менее двух недель, а бюджет серии может составлять несколько десятков тысяч долларов. Крупнейшим рынком для этого контента остаются США, где в начале 2026 года было совершено 37% всех покупок внутри приложений.
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