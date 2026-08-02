Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанес удар по истребителям F-35 США в Иордании

КСИР ликвидировал еще три американских истребителя.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные вновь ударили по американским истребителям. Атака пришлась по боевым самолетам США F-35. Как заявил Корпуc стражей исламской революции, они находились на базе в Иордании, цитирует сообщение агентство IRNA.

КСИР заверил, что удары нанесены воздушно-космическими силами 1 августа. Целями Ирана названы ангар и место стоянки самолетов на базе Аль-Азрак.

«В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», — говорится в материале.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предостерег руководство США от авантюристских действий. Он оповестил, что Тегеран будет действовать решительно в случае жестких шагов Белого дома. Вашингтон получит ответ за новые атаки, добавил иранский министр.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше