Иран нанес удар по истребителям F-35 США в Иордании

Иранские военные вновь ударили по американским истребителям. Атака пришлась по боевым самолетам США F-35. Как заявил Корпуc стражей исламской революции, они находились на базе в Иордании, цитирует сообщение агентство IRNA.
«В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», — говорится в материале.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предостерег руководство США от авантюристских действий. Он оповестил, что Тегеран будет действовать решительно в случае жестких шагов Белого дома. Вашингтон получит ответ за новые атаки, добавил иранский министр.
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