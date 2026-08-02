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ЛДПР предложила ввести единые меры поддержки ветеранов боевых действий

Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что государство должно гарантировать одинаковый уровень социальной защиты независимо от места жительства.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единые меры социальной поддержки ветеранов боевых действий независимо от места их проживания, а также от того, где и когда они принимали участие в защите интересов страны.

«ЛДПР настаивает на введении равных мер поддержки ветеранов боевых действий — без оглядки на то, где и когда человек защищал интересы Родины. Воевал ли боец в Афганистане, на Кавказе, в Анголе или в зоне СВО — это не должно влиять на уровень его социальной защиты. Его статус, выплаты и льготы обязаны быть одинаковыми в любом регионе страны», — сказал ТАСС Слуцкий.

Он добавил, что существующая практика, при которой меры поддержки зависят от региональных правил, создает неравенство, поэтому государство должно гарантировать ветеранам одинаковый уровень социальной поддержки независимо от места жительства.

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