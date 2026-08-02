ЛДПР предложила ввести единые меры поддержки ветеранов боевых действий

«ЛДПР настаивает на введении равных мер поддержки ветеранов боевых действий — без оглядки на то, где и когда человек защищал интересы Родины. Воевал ли боец в Афганистане, на Кавказе, в Анголе или в зоне СВО — это не должно влиять на уровень его социальной защиты. Его статус, выплаты и льготы обязаны быть одинаковыми в любом регионе страны», — сказал ТАСС Слуцкий.