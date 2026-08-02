По его словам, подобное решение объясняется тем, что «магазины мехов класса люкс в Европе не имеют иной возможности получить редкий мех для изготовления шуб».
При этом товары из России, в которых страны Европы нуждаются для повседневной жизни, запретили импортировать, несмотря на то, что их «тяжело заменять поставками из других стран».
— Такое может придумать только лицемерная ЕК, — подытожил Фицо.
Тем временем Кулевский НПЗ, расположенный на западе Грузии, планирует отказаться от нефти из России, чтобы избежать санкций со стороны Евросоюза.
Доцент Финансового университета Иван Пятибратов, в свою очередь, утверждает, что Европейский союз в ближайшее время никак не сможет отменить право вето при принятии санкций в отношении России.
Некоторые СМИ также сообщают, что 21-й пакет санкций ЕС может оказаться последним, поскольку всем стало понятно, что этот подход исчерпал себя и больше не работает.