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Премьер Словакии Фицо назвал лицемерием снятие ЕК санкций на мех соболя из России

Снятие Европейской комиссией (ЕС) санкций на импорт меха соболя из России является лицемерием. Об этом в субботу, 1 августа, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем личном блоге.

Снятие Европейской комиссией (ЕС) санкций на импорт меха соболя из России является лицемерием. Об этом в субботу, 1 августа, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем личном блоге.

По его словам, подобное решение объясняется тем, что «магазины мехов класса люкс в Европе не имеют иной возможности получить редкий мех для изготовления шуб».

При этом товары из России, в которых страны Европы нуждаются для повседневной жизни, запретили импортировать, несмотря на то, что их «тяжело заменять поставками из других стран».

— Такое может придумать только лицемерная ЕК, — подытожил Фицо.

Тем временем Кулевский НПЗ, расположенный на западе Грузии, планирует отказаться от нефти из России, чтобы избежать санкций со стороны Евросоюза.

Доцент Финансового университета Иван Пятибратов, в свою очередь, утверждает, что Европейский союз в ближайшее время никак не сможет отменить право вето при принятии санкций в отношении России.

Некоторые СМИ также сообщают, что 21-й пакет санкций ЕС может оказаться последним, поскольку всем стало понятно, что этот подход исчерпал себя и больше не работает.

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