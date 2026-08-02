В России изменятся правила перевозки багажа в такси

Так, новые правила уточняют порядок перевозки багажа в такси. Количество мест багажа, а также условия его бесплатной или платной перевозки теперь определяются фрахтовщиком. При этом по согласованию с водителем допускается перевозка багажа, не помещающегося в багажное отделение, в салоне автомобиля, если это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. Также закрепляется норма о бесплатном провозе кресел-колясок для пассажиров из числа инвалидов.