Венгрия отключит единственную в стране АЭС: вот с чем это связано

Единственная в Венгрии атомная электростанция «Пакш» будет отключена. Об этом объявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Причиной отключения он назвал падение уровня воды в реке Дунай до рекордно низкого уровня.
«Венгрия в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае полностью остановит АЭС “Пакш”, которая вырабатывает почти половину электроэнергии в стране», — сказано в публикации.
По прогнозам специалистов, в ближайшие недели уровень воды в Дунае останется слишком низким, чтобы использовать реку для охлаждения реакторов. В связи с этим в настоящий момент АЭС загружена менее чем наполовину от своей проектной мощности.
Тем временем в Венгрии стартовало строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» при участии России.
Уровень воды в Дунае упал из-за аномальной жары в Европе. Это связано с потеплением в Арктике, объясняют специалисты.