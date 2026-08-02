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Венгрия отключит единственную в стране АЭС: вот с чем это связано

Мадьяр объявил об отключении единственной в Венгрии АЭС со 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

Единственная в Венгрии атомная электростанция «Пакш» будет отключена. Об этом объявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Причиной отключения он назвал падение уровня воды в реке Дунай до рекордно низкого уровня.

«Венгрия в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае полностью остановит АЭС “Пакш”, которая вырабатывает почти половину электроэнергии в стране», — сказано в публикации.

По прогнозам специалистов, в ближайшие недели уровень воды в Дунае останется слишком низким, чтобы использовать реку для охлаждения реакторов. В связи с этим в настоящий момент АЭС загружена менее чем наполовину от своей проектной мощности.

Тем временем в Венгрии стартовало строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» при участии России.

Уровень воды в Дунае упал из-за аномальной жары в Европе. Это связано с потеплением в Арктике, объясняют специалисты.

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