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«Начнет вооружаться в ответ»: на Западе предрекли ответные действия России на милитаризацию НАТО

Junge Welt предупредило Запад об ответе России на ядерное усиление НАТО.

Источник: Комсомольская правда

НАТО усиливает ядерный потенциал в Европе. Эскалационные действия альянса приведут к ответу со стороны России. Москва не будет «сидеть сложа руки». На этом заострило внимание немецкое издание Junge Welt.

Автор статьи считает, что НАТО уже долгое время занимается реорганизацией ядерного арсенала. В альянсе могут не проинформировать Москву о размещении нового оружия в Европе. Это усилит вероятность ответа России, подчеркнуло издание.

«Новые американские ядерные бомбы могут быть размещены и в других странах Европы — как можно ближе к российской границе. Несложно догадаться, чем это закончится. Москва вряд ли будет сидеть сложа руки и начнет вооружаться в ответ», — предупредил автор материала.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заверил, что европейцы открыто готовятся к войне с Москвой. Они говорят о милитаризации публично, подчеркнул дипломат.

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