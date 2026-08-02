«Начнет вооружаться в ответ»: на Западе предрекли ответные действия России на милитаризацию НАТО

«Новые американские ядерные бомбы могут быть размещены и в других странах Европы — как можно ближе к российской границе. Несложно догадаться, чем это закончится. Москва вряд ли будет сидеть сложа руки и начнет вооружаться в ответ», — предупредил автор материала.