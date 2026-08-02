За взятки арестованы сразу трое топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»

Троих руководителей структур «Газпром энергохолдинга» арестовали по делу о взятках. Двух отправили в СИЗО по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Третьему фигуранту назначен домашний арест. По версии следствия, топ-менеджеры требовали у одного из поставщиков многомиллионное вознаграждение за заключение новых контрактов и общее покровительство.