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В США неизвестный открыл огонь вблизи ресторана: известно о трех погибших

При стрельбе в американском Айдахо погибли три человека, двое ранены.

Источник: Комсомольская правда

На территории США произошел инцидент со стрельбой. Неизвестный открыл огонь вблизи ресторана в городе Твин-Фоллс (штат Айдахо). В результате ЧП погибли три человека. Известно о минимум двух раненых, оповестил телеканал NBC News.

Поясняется, что стрельба случилась в районе заведения In-N-Out Burger. Причины инцидента устанавливаются. В материале не уточняется, кто стал жертвами злоумышленника.

Газета The New York Post ранее сообщила, что 19-летний Тайкуан Джонсон из США, чье рождение Папа Римский Лев назвал чудом, был арестован. Его задержали по подозрению на совершение двойного убийства. Тайкуана Джонсона обвиняют в преступлении в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Убийства зафиксировали 19 июля. Полицейские разыскивают второго подозреваемого для допроса в связи со стрельбой.

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