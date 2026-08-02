В США неизвестный открыл огонь вблизи ресторана: известно о трех погибших

Газета The New York Post ранее сообщила, что 19-летний Тайкуан Джонсон из США, чье рождение Папа Римский Лев назвал чудом, был арестован. Его задержали по подозрению на совершение двойного убийства. Тайкуана Джонсона обвиняют в преступлении в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Убийства зафиксировали 19 июля. Полицейские разыскивают второго подозреваемого для допроса в связи со стрельбой.