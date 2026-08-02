Ожившие стройки и развитие «социалки»: что сделал Дмитрий Демешин для Хабаровского края

Сегодня, 2 августа, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отмечает свой юбилей — ему исполняется ровно 50 лет. Редакция портала «Губерния Онлайн» поздравляет главу региона с праздником и желает ему крепкого здоровья и исполнения всех его желаний, а также хочет подвести основные промежуточные итоги работы Дмитрия Демешина на посту главы Хабаровского края. Дмитрий Демешин возглавил Хабаровский край в середине мая 2024 года и с самого начала провозгласил курс на наведение порядка во всех сферах жизни региона. В частности, он провел серьезные кадровые реформы в структуре краевого правительства, некоторые из которых в итоге привели к возбуждению уголовных дел против ключевых членов правительства региона. В своей работе новый губернатор сразу показал себя жестким и требовательным человеком, главной целью которого является защита справедливости и интересов граждан. Так, Дмитрий Демешин сходу взялся за приведение в порядок дорожной сети Хабаровского края. На эти цели по его указу были выделены дополнительные средства. К примеру, был изменен порядок распределения доходов от уплаты транспортного налога, благодаря чему город Хабаровск получил больше денег на ремонт и содержание дорог. Кроме того, новый руководитель региона много сделал для завершения старых проблемных строек, начатых еще до него. Это касается дамбы Южного округа в Хабаровске, набережной в Комсомольске-на-Амуре, набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске и других объектов. Помимо этого, с приходом Дмитрия Демешина активизировалась работа по достройке проблемных жилых домов, в которых своих квартир годами ждали тысячи дольщиков. Выросли и темпы расселения и сноса аварийного жилья. К примеру, совсем недавно глава региона поставил задачу расселить и снести 16 аварийных бараков и «сталинок» на улице Карла Маркса в Хабаровске, а вместо них построить там новые жилые дома, школу и детский сад. Также губернатору удалось возобновить остановленную стройку школы на «Ореховой сопке» в Хабаровске и договориться о скором возобновлении строительства школы на улице Вахова в краевой столице. А совсем недавно в Хабаровске началось комплексное благоустройство дамбы Южного округа и двух участков на Амурском и Уссурийском бульварах. Работы на этих важных объектах должны завершиться уже в сентябре текущего года. Кроме того, прошлым летом началась реконструкция площади речного вокзала Хабаровска. Совсем недавно на склоне холма за площадью Славы стартовало строительство нового корпуса Дальневосточного художественного музея, а в селе Бычиха активно строится Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей. Впрочем, на одних стройках достижения Дмитрия Демешина не заканчиваются. К примеру, он в прошлом году запустил в Хабаровском крае проект «Молочная кухня», который предусматривает компенсацию всем беременным женщинам их расходов на молочные продукты местного производства. Помимо этого, в регионе постоянно вводятся новые и расширяются действующие меры поддержки разных категорий граждан — многодетных семей, участников СВО и их родственников, пожилых граждан, молодых специалистов и многих других. Многое делается для развития образования — каждый год в регионе проводятся капитальные ремонты школ и детских садов, а также общежитий техникумов, плюс в школы начало поступать современное оборудование для учебы. Отдельное направление работы Дмитрия Демешина — это решение проблем в краевой сфере здравоохранения, которых там накопилось очень много за все прежние годы. В частности, многое сделано для ликвидации острого дефицита медицинских кадров, особенно в сельской местности. Для этого краевые власти расширяют целевое обучение студентов-медиков, вводят для них различные меры поддержки, строят ФАПы и амбулатории, ремонтируют центральные районные больницы и их филиалы, закупают новое оборудование и транспорт для лечебных учреждений. В целом, можно сказать, что с приходом на пост губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в регионе начали сдвигаться с «мертвой точки» многие вопросы, которые ранее сдвинуть не удавалось. Ожили проблемные стройки, пошли позитивные изменения в медицине и образовании, увеличились темпы ремонта дорог и расселения аварийного жилья, а также активно развивается социальная сфера, многое делается для благоустройства городов и поселков, увеличивается транспортная доступность населенных пунктов. Причем, такие перемены происходят не только в Хабаровске, а по всему региону, поскольку главный девиз Дмитрия Демешина звучит максимально прямо: «у Хабаровского края нет окраин». В соответствии с этой фразой и строится вся работа Дмитрия Демешина.