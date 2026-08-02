В ОП призвали ограничить доступ детей к гаджетам в школах

В некоторых странах запрет на гаджеты в школах введен. Например, во Франции и Китае запрещено проносить в школу любое электронное устройство с доступом в интернет. Такой же запрет действует в Баварии (Германия), пользоваться гаджетами в школах запрещено в Израиле, Нидерландах, Италии и других странах.