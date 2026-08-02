В ОП призвали ограничить доступ детей к гаджетам в школах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Доступ детей к любым гаджетам в стенах учебного заведения должен быть ограничен, за исключением уроков, где это предусмотрено программой. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что детей надо лишать доступа к любым гаджетам и телефонам в школах. Естественно, кроме уроков информатики или компьютерной грамотности и дизайна, если это предусмотрено программой», — сказал Гриб.
По его словам, все гаджеты и мобильные телефоны, которые приносят с собой дети, в школе должны храниться у учителя.
В законе «Об образовании в РФ» говорится, что использование смартфонов запрещено во время проведения учебных занятий — за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью учеников или педагогов, а также иных экстренных случаев. При этом отбирать устройства у детей учителя не имеют права.
В некоторых странах запрет на гаджеты в школах введен. Например, во Франции и Китае запрещено проносить в школу любое электронное устройство с доступом в интернет. Такой же запрет действует в Баварии (Германия), пользоваться гаджетами в школах запрещено в Израиле, Нидерландах, Италии и других странах.