В Алтайском крае нашли опасного вредителя в цветах из Китая

В Алтайском крае выявили опасного вредителя в партии декоративных растений из Китая. Об этом сообщают в издании amic.ru со ссылкой на региональный филиал Центра оценки безопасности и качества продукции АПК.
Специалисты проверили партию свежесрезанных веток клоповника (лепидиума), предназначенных для букетов. В 175 образцах обнаружили коконы табачной белокрылки.
Этот вредитель серьезно угрожает сельскому хозяйству, пояснили специалисты. Он поражает более 600 видов растений: овощные, бахчевые, плодовые, ягодные, технические и декоративные. Личинки высасывают соки, ослабляют культуры и переносят свыше ста опасных вирусов. Заражение может привести к полной потере урожая.
О находке сообщили в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. И напомнили, что ввоз растений с табачной белокрылкой строго запрещен российским законодательством.
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