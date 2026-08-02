Тайная опора воспитания: как режим поможет ребенку снизить тревогу и укрепить нервную систему — психолог

— Предлагаю сначала заложить фундамент для нормального развития психики, а потом на него нанизывать инструменты и методы современной детской психологии. И как ни странно, этим фундаментом является режим дня. Если посмотреть внимательно, то в детских садах и школах весь день расписан по времени. Ребята знают к какому времени приходить, когда идти на обед, когда сонный час и прогулка. Здесь заранее все известно, а это значит, что беспокоится не о чем и ребенок может переключиться на исследование мира вокруг себя (обучение, общение со сверстниками, игры и т.д.). Но дома не всегда родители обращают внимание на режим: многие считают что это ограничение и против таких рамок.