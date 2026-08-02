Тайная опора воспитания: как режим поможет ребенку снизить тревогу и укрепить нервную систему — психолог

У современных родителей очень много вопросов по воспитанию детей. К сожалению, многие методы не работают, а то, что важно — раскидано по коротким видео и постам экспертов. Поэтому очень трудно сложить у себя в голове целостную картину воспитания и понять с чего начать. ИА AmurMedia открывает серию бесед с психологом Федерального проекта «Значимый Взрослый» Общероссийского движения детей и молодёжи «Движения первых», экспертом в детской и семейной психологии Нелли Синяевой. Далее — прямая речь эксперта.
Режим дня — фундамент нормального развития.
— Предлагаю сначала заложить фундамент для нормального развития психики, а потом на него нанизывать инструменты и методы современной детской психологии. И как ни странно, этим фундаментом является режим дня. Если посмотреть внимательно, то в детских садах и школах весь день расписан по времени. Ребята знают к какому времени приходить, когда идти на обед, когда сонный час и прогулка. Здесь заранее все известно, а это значит, что беспокоится не о чем и ребенок может переключиться на исследование мира вокруг себя (обучение, общение со сверстниками, игры и т.д.). Но дома не всегда родители обращают внимание на режим: многие считают что это ограничение и против таких рамок.
Приведу несколько доводов:
1. Режим снижает тревогу и дарит чувство безопасности. Детский мозг пугается хаоса. Когда ребёнок знает, что будет в 8:00, 14:00 и 20:00, он чувствует, что мир предсказуем и стабилен. Это снижает кортизол (гормон стресса) и позволяет психике расслабиться. Ребёнок становится спокойнее.
2. Режим улучшает сон и укрепляет нервную систему. Если ложиться и вставать в одно и то же время, организм вовремя вырабатывает мелатонин. Сон становится глубже, ребёнок просыпается отдохнувшим. Это напрямую влияет на эмоциональную устойчивость — меньше истерик и перепадов настроения.
3. Режим учит самодисциплине. Когда расписание есть, не нужно каждый день договариваться и ссориться. Ребёнок привыкает, что «сначала дело, потом игра». Так формируется воля и ответственность. А самое интересное, что все это происходит без давления со стороны родителей.
4. Режим защищает гиперактивных детей от перегрузок. У детей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и холериков торможение работает слабо. В этом случае режим дня работает как внешний тормоз: вовремя поел, вовремя сделал уроки, вовремя побегал, вовремя затих. Это спасает нервную систему от резких вспышек гнева, истерик и в целом конфликтов в семье.
5. Режим укрепляет доверие между родителями и детьми. Когда вся семья живёт в одном ритме, у вас появляются общие точки соприкосновения: совместные завтраки и вечерние ритуалы. Ребёнок видит, что правила касаются всех, и чувствует себя равным. Это создаёт глубокую привязанность и уважение к родителям. На самом деле режим дня это опора для спокойного роста и развития, тот якорь который может заземлить и успокоить даже самого непослушного ребенка.
В следующей беседе, которая состоится в воскресенье, 9 августа 2026 года, обсудим детское воровство. Что это — разбалованность или крик о помощи?