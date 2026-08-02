Максим Траханов: Самая страшная борьба — с неизвестностью и равнодушием

— Там проблемы по ЖКХ, тут что-то с дорогой, ребенка не берут в школу. Через АИС в режиме онлайн ставится задача муниципалитету. И каждая заявка отрабатывается точечно, с привлечением компетентных в своей сфере специалистов. Если решение задачи зависит от структур, которые выше муниципалитета, тоже не отказываемся. При необходимости и к министру здравоохранения или соцзащиты обратимся. Не оставим человека один на один с его проблемой, выработаем путь решения, приложив свои знания. Несмотря на то, что официально мы открылись недавно, нам еще никто не отказывал, — рассказывает Максим Траханов.