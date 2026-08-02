Максим Траханов: Самая страшная борьба — с неизвестностью и равнодушием

В июле в Хабаровске открылся городской центр работы с участниками СВО и их семьями «Свои люди». Центр уникален тем, что это первая муниципальная организация такого рода на Дальнем Востоке. Источник её финансирования — городской бюджет.
Руководит центром депутат Хабаровской городской думы руководитель Ассоциации ветеранов СВО по городу Хабаровску участник специальной военной операции Максим Траханов. Он рассказал о том, как создавали организацию, кому здесь помогают, кто работает и какой отбор прошли 11 сотрудников центра «Свои люди».
Депутат — доброволец — пехотинец.
Депутат городской думы Максим Траханов подписал контракт с Министерством обороны России весной 2025 года. В июне он в составе добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск» отправился за «ленту».
— Мне выпала честь служить в пехоте, я попал непосредственно на передний край, во вторую роту. До СВО я проходил срочную службу и службу по контракту в отдельном спасательном отряде МЧС. Какие-то навыки с тех пор сохранились, но текущее противостояние разительно отличается от того, чему нас учили раньше. Даже с точки зрения той же тактической медицины, которой я думал, что был обучен, — рассказывает Максим Траханов.
На передовой страшно всё, признается воин. Нужно этот страх преодолевать, но не в коем случае не игнорировать, когда со временем он становится привычным. Больше шансов остаться живыми и невредимыми у тех, кто быстро учится и мгновенно реагирует на угрозу. Так, стрелку Траханову, ставшему старшиной, пришлось отложить лопату и автомат и в рекордные сроки научиться управлять квадроциклом, причем не просто управлять, а быстро перемещаться по обстреливаемой открытой местности, доставляя необходимые грузы и эвакуируя раненых.
— Я просто заводил квадроцикл, моргал, открывал глаза — и уже на месте. Ещё раз моргал — я уже кого-то вывез. Но так работает память — мозг создал такую психологическую конструкцию. Сама же задача — бой или подвоз в период выполнения тянется бесконечно долго. Время будто замирает, пока наадреналиненный организм работает на пределе, — вспоминает Максим Геннадьевич.
Такое обучение он сравнивает с оттачиванием инстинкта выживания, позволяющего реагировать на угрозы окружающего мира.
Выходящим из замкнутого быта передовой воинам нужна особая подготовка, чтобы адаптироваться в социуме. Даже поход в продуктовый магазин может стать сложной задачей для пережившего контузию человека. Пережившим ампутацию ветеранам помимо психологической адаптации необходима и физическая — обустройство быта, приобретение средств индивидуальной мобильности.
Максим Траханов по своему опыту знает, как участникам боевых действий сложно адаптироваться к мирной жизни. Первые месяцы на «гражданке» ему приходилось прилагать огромные усилия, чтобы «мимикрировать» под окружающих людей. Гул пылесоса, который его будил с утра, напоминал звуки вражеских дронов. Было невыносимо терпеть присутствие других людей за спиной. Не менее сложно было принять контраст между жизнью в тылу и на передовой.
— Возвращаешься сюда, еще помнишь, как собирал вещи погибшего друга и думал, как рассказать его родителям о последних минутах сына, а тебе рассказывают о «серьёзных» проблемах: «Роблокс» заблокировали, суд над Долиной прошел… И это тоже приводит к тому, что ветераны замыкаются в своем мире, — рассказывает Максим Траханов.
Своя страшная борьба — с неизвестностью, черствостью и равнодушием окружающих — у жен и матерей военнослужащих.
Помочь в решении таких проблем и призван новый городской центр «Свои люди».
Добро пожаловать к нам!
Центр «Свои люди» помогает участникам специальной военной операции и членам их семей получить медицинскую, психологическую, юридическую, социальную помощь. Перечень задач работающих в центре специалистов обширен.
Максим Траханов участвовал в создании организации и убежден: ответственность за каждый этап ее работы лежит, прежде всего, на нем и его помощниках.
Первый этап работы: выявление и регистрация участников СВО и членов их семей. Здесь помогает действующая в администрации города Хабаровска автоматизированная информационная система.
Работу центра «Свои люди» курируют сотрудники городской администрации, и Максим Траханов подчеркивает налаженное межведомственное взаимодействие, которое помогает решить любые вопросы.
— Там проблемы по ЖКХ, тут что-то с дорогой, ребенка не берут в школу. Через АИС в режиме онлайн ставится задача муниципалитету. И каждая заявка отрабатывается точечно, с привлечением компетентных в своей сфере специалистов. Если решение задачи зависит от структур, которые выше муниципалитета, тоже не отказываемся. При необходимости и к министру здравоохранения или соцзащиты обратимся. Не оставим человека один на один с его проблемой, выработаем путь решения, приложив свои знания. Несмотря на то, что официально мы открылись недавно, нам еще никто не отказывал, — рассказывает Максим Траханов.
Нередко растерянные посетители обращаются в центр за консультацией, потому что не понимают, где искать решение своих проблем. Вдовы или родители погибших воинов не знают, какие льготы и выплаты им положены, не понимают, какие документы нужны для их оформления. В центре для них соберут актуальную информацию, помогут оформить документы.
В первую неделю работы центра «Свои люди» сюда обратились около 300 человек, и с каждым днем тех, кому помогают, становится все больше.
Трудоустройство по рекомендациям.
В штат центра «Свои люди» входит 11 человек. Двое из них — боевые офицеры. Заместитель руководителя Константин Просин, у которого за спиной опыт участия в Чеченской кампании, на СВО уходил также в составе добровольческого отряда. Сейчас в его ведении, в числе прочих задач, взаимодействие с военкоматами.
О том, чтобы в коллективе не было случайных людей, позаботился лично Максим Траханов. Когда стало известно о наборе сотрудников в новый центр, желающих здесь работать было множество. И с каждым соискателем руководитель беседовал лично. Но прежде запрашивал рекомендации. Таким образом, собеседование проходило не только с кандидатами на должность координатора, но и с их ближним кругом. Главные качества, которыми должны обладать «Свои люди» — компетентность и человечность, готовность вкладывать в работу душу. Результат налицо — равнодушных людей здесь нет.
Каждого сотрудника так или иначе коснулась специальная военная операция. Чьи-то родственники служат за «лентой», у кого-то погибли, кто-то работает волонтером. Все искренне хотят помочь и быть полезными столкнувшимися с проблемами людям. Но, учитывая это стремление, внимательный и строгий работодатель не забывал, что допуск к работе с людьми должны получать лишь те, кто готов принимать близко к сердцу чужие проблемы, пропускать их через себя. А так работать готовы немногие.
В штате на данный момент нет психологов или юристов, но готовы соглашения о сотрудничестве с профильными организациями, которые будут помогать на безвозмездной основе. За помощь в социальных вопросах отвечает координатор, много лет отработавший в Социальном фонде России.
Взаимодействие с единомышленниками.
На первый взгляд, центр «Свои люди» дублирует работу фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО. Руководитель центра отчасти с этим согласен, но подчеркивает, что все организации открытые и готовы сотрудничать, чтобы успешно делать одно общее дело.
— Мы не конкурируем. Я очень хорошо знаю Алёну Чаплыгину, она моя коллега по думе. Фонд «Защитники Отечества» нам помогал с первого дня, начиная с методических материалов, консультаций. Я сам член Ассоциации ветеранов СВО, и ресурсы, полномочия тех, кто в ней состоит, тоже в нашем распоряжении, — рассказывает Максим Траханов.
Центр работы с участниками специальной военной операции и членами их семей «Свои люди» работает в Хабаровске по адресу: улица Ким Ю Чена, 6. Часы работы: понедельник — пятница с 9:00 до 20:00, суббота — с 9:00 до 13:00. Получить консультацию можно по телефонам: 75−00−75, +7−924−104−73−13.