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Ремесленники в Хабаровском крае получат официальный статус

Депутаты Закдумы одобрили законопроект, который закрепляет официальный статус «ремесленника». Его смогут получить ИП и самозанятые, которые работают руками на территории края. Перечень видов деятельности утвердит правительство — в него войдут более 11 направлений (от обуви до гончарного дела). Главный бонус: мастеров освободят от обязательной маркировки товаров. Это снизит затраты и упростит работу.

Депутаты Закдумы одобрили законопроект, который закрепляет официальный статус «ремесленника». Его смогут получить ИП и самозанятые, которые работают руками на территории края. Перечень видов деятельности утвердит правительство — в него войдут более 11 направлений (от обуви до гончарного дела). Главный бонус: мастеров освободят от обязательной маркировки товаров. Это снизит затраты и упростит работу.