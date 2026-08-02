Ремесленники в Хабаровском крае получат официальный статус

Депутаты Закдумы одобрили законопроект, который закрепляет официальный статус «ремесленника». Его смогут получить ИП и самозанятые, которые работают руками на территории края. Перечень видов деятельности утвердит правительство — в него войдут более 11 направлений (от обуви до гончарного дела). Главный бонус: мастеров освободят от обязательной маркировки товаров. Это снизит затраты и упростит работу.