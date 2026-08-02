Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контрафактные инструменты на 700 тысяч изъяли в Хабаровском крае

Возбуждено дело о незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.

В посёлке Ванино из продажи изъяли 25 электроинструментов с обозначениями известного бренда, происхождение которых продавец подтвердить не смог. Ущерб правообладателю превысил 700 тысяч рублей, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Подозрительный товар обнаружили в одном из торговых павильонов во время совместной проверки транспортной прокуратуры, таможни и полиции. Документов, разрешающих использовать чужой товарный знак, у продавца не оказалось: покупатели могли принять инструменты за оригинальную продукцию и ошибиться в их качестве и происхождении. Кроме того, товар ввезли в Россию в обход обязательных проверок, поэтому его безопасность никто не подтверждал.

После изъятия всей партии материалы проверки передали следователям. По их итогам возбудили уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ — о незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.

Расследование продолжается, а его ход и результаты остаются на контроле транспортной прокуратуры.