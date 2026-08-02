Контрафактные инструменты на 700 тысяч изъяли в Хабаровском крае

В посёлке Ванино из продажи изъяли 25 электроинструментов с обозначениями известного бренда, происхождение которых продавец подтвердить не смог. Ущерб правообладателю превысил 700 тысяч рублей, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Подозрительный товар обнаружили в одном из торговых павильонов во время совместной проверки транспортной прокуратуры, таможни и полиции. Документов, разрешающих использовать чужой товарный знак, у продавца не оказалось: покупатели могли принять инструменты за оригинальную продукцию и ошибиться в их качестве и происхождении. Кроме того, товар ввезли в Россию в обход обязательных проверок, поэтому его безопасность никто не подтверждал.
После изъятия всей партии материалы проверки передали следователям. По их итогам возбудили уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ — о незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба.
Расследование продолжается, а его ход и результаты остаются на контроле транспортной прокуратуры.