Контрафактные инструменты на 700 тысяч изъяли в Хабаровском крае

Подозрительный товар обнаружили в одном из торговых павильонов во время совместной проверки транспортной прокуратуры, таможни и полиции. Документов, разрешающих использовать чужой товарный знак, у продавца не оказалось: покупатели могли принять инструменты за оригинальную продукцию и ошибиться в их качестве и происхождении. Кроме того, товар ввезли в Россию в обход обязательных проверок, поэтому его безопасность никто не подтверждал.