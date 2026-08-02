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Путин оценил ход строительства высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург»

Путин заявил, что строительство ВСМ «Москва — Петербург» идет полным ходом.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в честь Дня железнодорожника напомнил о технологичности отечественных ж/д. Он дал оценку строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург». Оно идет полным ходом, сообщил Владимир Путин. Его поздравление железнодорожникам опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства уведомил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей столицу и Санкт-Петербург. С того времени ж/д России стала одним из символов надёжности и прогресса, указал президент.

«Железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — оценил Владимир Путин.

Он сообщил о внедрении новейших технологий в сфере ж/д. Президент отметил, что специалисты этой отрасли работают «на совесть» и дорожат профессией. Каждый вносит свой весомый вклад на определенных участках, добавил Владимир Путин.