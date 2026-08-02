Фермеры США ликвидируют посевы на фоне сообщений о циклоспорозе

Хотя циклоспороз обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками, число заболевших в 2026 году в четыре раза превысило показатели прошлого года. Специалисты связывают это с климатическими изменениями и улучшенной диагностикой, однако подтвержденных данных о мутации паразита пока нет. Инфекция передается через овощи и фрукты, промытые загрязненной водой.