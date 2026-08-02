Фермеры США ликвидируют посевы на фоне сообщений о циклоспорозе

Американские фермеры вынуждены уничтожать урожай салата-латука. Причина — резкое падение спроса из-за вспышки кишечной инфекции, связанной с продукцией, поставлявшейся в сеть ресторанов Taco Bell, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, многие хозяйства не могут найти покупателей и принимают решение об уничтожении уже выращенной продукции. Часть фермеров сомневается в целесообразности посадки новых партий на фоне сложившейся ситуации, что ввергает их в состояние разочарования.
Причиной панических настроений стала вспышка циклоспороза, которую американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов связало с салатом айсберг из Центральной Мексики. Ранее ABC сообщало, что в стране зафиксировано более 11,5 тысяч случаев этого паразитарного заболевания, симптомом которого является сильная диарея.
Хотя циклоспороз обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками, число заболевших в 2026 году в четыре раза превысило показатели прошлого года. Специалисты связывают это с климатическими изменениями и улучшенной диагностикой, однако подтвержденных данных о мутации паразита пока нет. Инфекция передается через овощи и фрукты, промытые загрязненной водой.
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