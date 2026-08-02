Эксперт Кондрахин назвал причину длительного сморщивания кожи после воды

«Если сморщивание сохраняется длительное время после выхода из воды или возникает без контакта с водой, стоит обратиться к врачу. Это может быть связано не только с особенностями кожи, но и с дефицитом витаминов, сосудистыми нарушениями или другими заболеваниями. Любые новые симптомы, появившиеся без очевидной причины, требуют внимания специалиста», — сказал Кондрахин.