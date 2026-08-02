Минпросвещения утвердило перечень курсов внеурочной деятельности для школ

Кроме того, школьникам будут предложены курсы по финансовой грамотности, физического развития, профильного обучения и углубленного изучения предметов, ряд курсов в рамках концепции исторического просвещения и другое. Также в перечень вошли военные учебные сборы и начальная военная подготовка.