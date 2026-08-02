Минпросвещения утвердило перечень курсов внеурочной деятельности для школ

Министерство просвещения утвердило рекомендованный перечень курсов внеурочной деятельности для российских школ. Он включает в себя курсы «Разговоры о важном», «Орлята России», «Россия — мои горизонты» и другие.
Кроме того, школьникам будут предложены курсы по финансовой грамотности, физического развития, профильного обучения и углубленного изучения предметов, ряд курсов в рамках концепции исторического просвещения и другое. Также в перечень вошли военные учебные сборы и начальная военная подготовка.
В пресс-службе Минпросвещения уточнили, что общий объём внеурочной деятельности не должен занимать более 10 часов в неделю.
Напомним, российские школьники в 10−11 классах с 1 сентября 2027 года начнут изучать ряд предметов по обновленным практико-ориентированным программам.
Также сообщалось, что Минпросвещения планирует разделить «Основы безопасности защиты Родины» на два курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».
Всё об отмене домашнего задания в школах России в 2026 году читайте здесь на KP.RU.