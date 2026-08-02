В Советской Гавани сотрудников администрации научили распознавать аферистов

В Советской Гавани сотрудникам районной администрации рассказали, по каким признакам можно распознать телефонных и интернет-мошенников. Полицейские разобрали распространённые схемы и объяснили, как защитить от обмана себя и близких, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Во время встречи участникам привели реальные примеры, когда люди разного возраста теряли деньги после разговоров с незнакомцами. Такие истории помогли показать, что жертвой аферистов может стать любой человек, независимо от образования или жизненного опыта.
Основным признаком обмана остаётся попытка вызвать страх и заставить собеседника действовать немедленно. Если звонящий сообщает об угрозе банковскому счёту, требует назвать код или перевести деньги, разговор следует сразу прекратить.
Сотрудникам администрации также посоветовали не отвечать на подозрительные сообщения и не переходить по неизвестным ссылкам. Обо всех попытках хищения денег необходимо сообщать в полицию.
В завершение встречи участникам раздали памятки с правилами безопасности. Полицейские отдельно напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют переводить сбережения и не пугают их немедленной потерей.