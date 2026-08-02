Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советской Гавани сотрудников администрации научили распознавать аферистов

Во время встречи участникам привели реальные примеры, когда люди разного возраста теряли деньги после разговоров с незнакомцами.

В Советской Гавани сотрудникам районной администрации рассказали, по каким признакам можно распознать телефонных и интернет-мошенников. Полицейские разобрали распространённые схемы и объяснили, как защитить от обмана себя и близких, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время встречи участникам привели реальные примеры, когда люди разного возраста теряли деньги после разговоров с незнакомцами. Такие истории помогли показать, что жертвой аферистов может стать любой человек, независимо от образования или жизненного опыта.

Основным признаком обмана остаётся попытка вызвать страх и заставить собеседника действовать немедленно. Если звонящий сообщает об угрозе банковскому счёту, требует назвать код или перевести деньги, разговор следует сразу прекратить.

Сотрудникам администрации также посоветовали не отвечать на подозрительные сообщения и не переходить по неизвестным ссылкам. Обо всех попытках хищения денег необходимо сообщать в полицию.

В завершение встречи участникам раздали памятки с правилами безопасности. Полицейские отдельно напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют переводить сбережения и не пугают их немедленной потерей.