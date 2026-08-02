В Пятигорске врачи достали 17 магнитов из желудка девочки, вред сравним с пулей

Маленькую пациентку из Пятигорска доставили в больницу в критическом состоянии. Обследование показало, что в желудке девочки находится 17 магнитов. Врачи назвали находку смертельно опасной. Об этом случае сообщает «КП — Северный Кавказ» со ссылкой на региональный минздрав.
Мама привела ребенка к медикам горбольницы в очень плохом состоянии. На рентгеновском снимке врачи увидели настоящее «ожерелье» из 17 магнитных бусин.
— Видно, что в желудке бусины образовали кольцо, похожее на ожерелье, а несколько штук застряли в 12-перстной кишке, — рассказал детский хирург ГКБ Пятигорска Владимир Свеженцев.
Доктор объяснил: магнитные шарики, притягиваясь друг к другу, могут вызвать пролежни стенки кишки. Если вовремя не извлечь — образуется дырка, свищ и перитонит. В отделении хирургии ребенку провели лапаротомию и извлекли магниты. Сейчас девочка восстанавливается.
«Трофей» оставили хирурги — как напоминание взрослым следить за тем, что тянут в рот дети.
— Вред от проглоченных магнитных шариков можно приравнять к огнестрельному ранению, — подчеркнул Свеженцев. — Поэтому, если в доме есть такие игрушки, бусы или головоломки, родителям малышей лучше их выбросить.
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