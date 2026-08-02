Хабаровчанин дал незнакомцу телефон «позвонить» и потерял 15 тысяч рублей

В Хабаровске у жителя Первого микрорайона похитили 15 тысяч рублей после того, как он дал незнакомцу свой телефон для якобы срочного звонка. Подозреваемого задержали, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Ночью мужчина возвращался из гостей по улице Краснореченской, когда к нему подошла компания. Один из незнакомцев попросил смартфон, сославшись на необходимость срочно позвонить, и владелец согласился помочь.
Однако вместо звонка злоумышленник отправил сервисное СМС и перевёл деньги с банковского счёта потерпевшего. Пропажу хабаровчанин заметил только дома, после чего обратился в полицию.
Оперативники установили и задержали 26-летнего жителя Индустриального района. Он признался, что заранее хотел похитить деньги, а полученную сумму потратил на алкоголь и продукты.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ. За кражу с банковского счёта фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, а до решения суда о мере пресечения он помещён в изолятор временного содержания.