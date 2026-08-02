Минпросвещения установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности

Ведомство также предложило перечень курсов, которые школы могут выбрать исходя из своих возможностей и профиля. Среди них «Разговоры о важном» (с первого по 11-й класс, не более часа в неделю), «Россия — мои горизонты» (с шестого по 11-й класс, один час в неделю), военные учебные сборы/начальная военная подготовка (17 часов в восьмом классе и 35 часов в 10-м классе).