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Российские аэропорты установят кнопки вызова помощи с шрифтом Брайля

В аэропортах установят кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские аэропорты будут устанавливать на входах кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров с шрифтом Брайля, следует из приказа министерства, который изучило РИА Новости.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Это новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах. Министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что, в частности, новыми правилами вводится полное бесплатное сопровождение маломобильных граждан в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения.

«Для получения информации о прибытии пассажира в аэропорт обслуживающая организация должна обеспечить установление на входах в аэровокзалы (терминалы) и в иных местах, определяемых обслуживающей организацией, кнопок оповещения (вызова) работника обслуживающей организации или иных технических средств, используемых для оповещения… о прибытии пассажира в аэропорт», — сказано в приказе.

Такие кнопки должны находиться в непосредственной близости от входа в аэровокзалы.

«Обслуживающая организация должна обеспечить обозначение рельефно-точечным шрифтом Брайля названия кнопок оповещения (вызова) работника обслуживающей организации или иных технических средств, используемых для оповещения работника обслуживающей организации о прибытии пассажира в аэропорт», — пишет Минтранс РФ.

Другие пункты новых правил обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах, в частности, предусматривают, что места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы.

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