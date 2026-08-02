Российские аэропорты установят кнопки вызова помощи с шрифтом Брайля

Другие пункты новых правил обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах, в частности, предусматривают, что места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы.