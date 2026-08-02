В ГД призвали упростить рассмотрение дел о неуплате алиментов

По ее словам, поводом стали многочисленные обращения граждан, столкнувшихся с тем, что неплательщики алиментов могут годами избегать ответственности, просто не являясь по вызовам судебных приставов или в суд. «Государство должно сделать все, чтобы уклонение от явки перестало быть способом избежать ответственности», — заявила ТАСС Горячева.