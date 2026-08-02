В ГД призвали упростить рассмотрение дел о неуплате алиментов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рассмотрение дел о неуплате алиментов необходимо упростить, чтобы не дать должникам затягивать процесс, например, неявкой в суд. С соответствующей инициативой депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева обратилась к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову и директору Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову, документы есть в распоряжении ТАСС.
По ее словам, поводом стали многочисленные обращения граждан, столкнувшихся с тем, что неплательщики алиментов могут годами избегать ответственности, просто не являясь по вызовам судебных приставов или в суд. «Государство должно сделать все, чтобы уклонение от явки перестало быть способом избежать ответственности», — заявила ТАСС Горячева.
В письме Аристову депутат предлагает унифицировать способы подтверждения того, что должник был надлежащим образом извещен. Для этого можно использовать «Госуслуги», личный кабинет ФССП, СМС, электронную почту, заказные письма и другие предусмотренные законом способы. Это, по мнению парламентария, позволит сократить число случаев, когда рассмотрение дела срывается из-за споров о том, был ли человек уведомлен.
Также в документе предлагается расширить использование дистанционных форм участия — ВКС и видеоидентификации. Невозможность очной явки больше не должна становиться поводом для переноса рассмотрения дела, отмечает депутат.
Для территориальных органов ФССП предложено разработать единые методические рекомендации по формированию доказательственной базы, чтобы при наличии подтвержденного извещения и достаточного количества материалов суд мог рассматривать дело даже при отсутствии должника. Также предлагается закрепить единый перечень документов, который должен собираться по таким делам: расчет задолженности, сведения о мерах принудительного исполнения, доказательства извещения, данные о доходах и имуществе должника, информацию о примененных ограничениях и другие материалы.
В письме председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову Горячева просит разъяснить позицию ведомства по делам о неуплате алиментов и подготовить обзор судебной практики или разъяснений для судов, направленных на упрощение рассмотрения соответствующих дел без личного присутствия должника.