Полиция изъяла плантацию конопли у пенсионерки

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. В полиции подчеркнули, что операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.