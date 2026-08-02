Полиция изъяла плантацию конопли у пенсионерки

В Приморском крае полицейские ликвидировали крупную плантацию конопли на частном подворье. Более тысячи кустов наркосодержащего растения изъято у 58-летней жительницы села Ракитное Дальнереченского муниципального округа.
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили растения на приусадебном участке во время оперативного мероприятия. Криминалистическая экспертиза подтвердила, что изъятое является коноплей рода Cannabis общей массой 1235 граммов. Все кусты носили признаки культивирования.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. В полиции подчеркнули, что операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
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