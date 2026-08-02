В Ванино и Солнечном горели квартиры, в Амурске катер насмерть сбил мужчину

В Хабаровске пожарные выезжали на возгорание в пристройке к гаражу автопредприятия на улице Брестской: загорелся водонагревательный прибор и обшивка стены. Площадь — десять квадратных метров, потушили за восемь минут. Пострадавших нет. Ещё дважды в Хабаровске тушили мусор в заброшенном бараке на 3-м Путевом переулке — на площади 15 и 20 квадратов.