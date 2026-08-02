Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью на выезде с костромским «Спартаком»

У хозяев два гола забил Амур Калмыков.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 1 августа, красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде сыграл вничью с костромским «Спартаком» в четвертом туре Первой лиги. Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 2:2.

В составе нашей команды мячи забили Александр Масловский и Марат Тлехугов. У хозяев дублем отметился Амур Калмыков.

Таким образом, сибиряки набрали семь очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Следующий матч подопечные Сергея Ташуева проведут 8 августа. Наша команда примет ивановский «Текстильщик».