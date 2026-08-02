Эксперт рассказал, какой суммы МРОТ может достичь в 2027 году

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей, высказал мнение в беседе с РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 000 до 32 150 рублей», — прогнозирует Сафонов.
Он добавил, что минимальный размер оплаты труда может вырасти на 3,9 тысячи рублей или 5,05 тысячи рублей. Обновленный МРОТ начнет действовать с 1 января 2027 года, а его окончательный размер власти утвердят в конце текущего года, уточнил специалист.
Сафонов отметил, что соответствующий прогноз основан на темпах повышения МРОТ за последние годы в России. Показатель увеличивался сразу на несколько тысяч рублей за раз, поэтому при сохранении такой динамики можно ожидать дальнейшего роста. По словам эксперта, на размер минимальной заработной платы влияет и общий рост зарплат в стране.
«Растут официальные зарплаты в магазинах и на заводах — автоматически тянется вверх и МРОТ», — заключил профессор.
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить опережающий инфляцию рост МРОТ, чтобы к 2030 году его размер составил не менее 35 тысяч рублей.