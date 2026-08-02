Эксперт рассказал, какой суммы МРОТ может достичь в 2027 году

Сафонов отметил, что соответствующий прогноз основан на темпах повышения МРОТ за последние годы в России. Показатель увеличивался сразу на несколько тысяч рублей за раз, поэтому при сохранении такой динамики можно ожидать дальнейшего роста. По словам эксперта, на размер минимальной заработной платы влияет и общий рост зарплат в стране.