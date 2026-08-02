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Путин: Строительство первой ВСМ в России идет полным ходом

Строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит столицу с Санкт-Петербургом, идет полным ходом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит столицу с Санкт-Петербургом, идет полным ходом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В воскресенье, 2 августа, в стране отмечается День железнодорожника. Глава государства поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

— Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени, — сказал российский лидер в обращении.

Путин подчеркнул, что специалисты активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, и повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.

По его словам, системная работа команды профессионалов помогает железнодорожной инфраструктуре России постоянно развиваться.

До этого в ходе прямой линии президент России сообщил, что проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань тоже обязательно реализуют.

Вице-премьер России Виталий Савельев, в свою очередь, рассказал, что высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург будет построена по новой технологии — без привычных шпал и щебня.

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