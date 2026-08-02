Финляндия полноценно стала частью западного мироустройства. Хельсинки сегодня представляют угрозу для России. Об этом предупредил бывший финский депутат и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен в беседе с РИА Новости.
Он считает, что угрозу со стороны Хельсинки недооценивают. На самом деле страна представляет куда большую опасность, заявил бывший политик.
«Финляндия — часть Запада, она представляет угрозу безопасности для России», — указал Ано Туртиайнен.
Он также назвал катастрофой закрытие российско-финской границы. Экс-депутат подчеркнул, что это негативно отразится на гражданах Финляндии и экономике страны. Ано Туртиайнен счел отговорками и провокацией со стороны Хельсинки причины закрытия границы.