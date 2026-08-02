Бывший финский депутат заявил, что Хельсинки представляют угрозу для России

Он также назвал катастрофой закрытие российско-финской границы. Экс-депутат подчеркнул, что это негативно отразится на гражданах Финляндии и экономике страны. Ано Туртиайнен счел отговорками и провокацией со стороны Хельсинки причины закрытия границы.