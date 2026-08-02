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Бывший финский депутат заявил, что Хельсинки представляют угрозу для России

Бывший депутат Туртиайнен: Финляндия представляет угрозу для России.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия полноценно стала частью западного мироустройства. Хельсинки сегодня представляют угрозу для России. Об этом предупредил бывший финский депутат и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен в беседе с РИА Новости.

Он считает, что угрозу со стороны Хельсинки недооценивают. На самом деле страна представляет куда большую опасность, заявил бывший политик.

«Финляндия — часть Запада, она представляет угрозу безопасности для России», — указал Ано Туртиайнен.

Он также назвал катастрофой закрытие российско-финской границы. Экс-депутат подчеркнул, что это негативно отразится на гражданах Финляндии и экономике страны. Ано Туртиайнен счел отговорками и провокацией со стороны Хельсинки причины закрытия границы.