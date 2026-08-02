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Венгерская АЭС «Пакш» впервые за 44 года полностью остановила работу

Мадьяр сообщил об остановке работы АЭС «Пакш».

Источник: Аргументы и факты

Один из двух действующих энергоблоков атомной электростанции «Пакш’остановлен, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. После его отключения суммарная мощность станции сократится до 240 МВт.

По словам главы правительства, АЭС впервые за 44 года полностью прекратит выработку электроэнергии. Остановка всех энергоблоков станет беспрецедентным событием за всю историю эксплуатации станции.

Власти ряда европейских стран предупреждали о возможном ограничении работы атомных электростанций из-за аномальной жары и снижения уровня воды в реках, которая используется для охлаждения энергетических объектов.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрии может грозить энергетический кризис из-за возможной полной остановки единственной в стране АЭС «Пакш».

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