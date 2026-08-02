В РФ изменят правила перевозки багажа в общественном транспорте с 1 сентября

Минтранс РФ обновил правила перевозок пассажиров и багажа. Изменения оговариваются в соответствующем приказе ведомства и будут действовать до с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года.
В частности, изменения предусматривают право таксопарков самостоятельно устанавливать требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам её размещения. Отмечается, что предметы, не помещающиеся в багажнике, можно перевозить в салоне такси по согласованию с водителем. В документе указано, что человек, передвигающийся в инвалидной коляске, имеет право провозить её в транспорте бесплатно.
Также регламентируется перевозка животных: отмечается, что собак можно перевозить в наморднике, с поводком и подстилкой, а мелкие животные и птицы при перевозке должны находиться в контейнере с глухим дном. Кроме того, приказ регламентирует случаи, когда перевозка оружия разрешена без чехлов.
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