В РФ изменят правила перевозки багажа в общественном транспорте с 1 сентября

В частности, изменения предусматривают право таксопарков самостоятельно устанавливать требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам её размещения. Отмечается, что предметы, не помещающиеся в багажнике, можно перевозить в салоне такси по согласованию с водителем. В документе указано, что человек, передвигающийся в инвалидной коляске, имеет право провозить её в транспорте бесплатно.