Зачем ВСУ ударили по судну Ирана? Зеленский идет по выбранной стратегии

«Внутри страны растет сопротивление, потому что большинство украинцев хотят окончания конфликта. Но Зеленский по своим причинам не хочет его завершения. И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана», — высказался Иэн Прауд.