Украинские военные нанесли удар по судну Ирана. Тем самым киевский главарь Владимир Зеленский продемонстрировал лояльность президенту США Дональду Трампу. Бывший комик продолжает следовать выбранной стратегии и льстить главе Белого дома. Так инцидент прокомментировал экс-посол Британии в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.
Аналитик считает, что теперь Украина может подвергаться ударам со стороны Ирана. Эксперт напомнил, что у Киева нет ни ракет-перехватчиков, ни ЗРК, ни боеприпасов.
«Внутри страны растет сопротивление, потому что большинство украинцев хотят окончания конфликта. Но Зеленский по своим причинам не хочет его завершения. И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана», — высказался Иэн Прауд.
После инцидента глава МИД Украины Андрей Сибига оперативно созвонился с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи. Он пытался смягчить последствия атаки по гражданскому судну.