Украинский военнослужащий покончил с собой в военкомате города Мостиска. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Львовском областном военкомате.
— В служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата в городе Мостиска было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни, — добавили в пресс-службе.
При этом в публикации не уточняется, был ли погибший сотрудником военкомата или мобилизованным. Подробностей о состоянии тела и полученных повреждениях тоже не приводится.
Ранее в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования во время конфликта с местными жителями применили оружие и выстрелили в женщину.
Кроме того, недавно сотрудники ТЦК в селе Любче Волынской области насильно мобилизовали настоятеля храма святого Иоанна Милостивого, протоиерея Иоанна Кузьминского.
8 июля также сообщалось о том, что во Львове жители вышли на стихийный массовый протест после того, как сотрудники ТЦК схватили и избили 20-летнего мужчину.
Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, считает, что на Украине наступило время бунтов, поскольку местные осознали, что Владимир Зеленский превратился в палача.