Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинец покончил с собой в военкомате во Львовской области

Украинский военнослужащий покончил с собой в военкомате города Мостиска. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Львовском областном военкомате.

Украинский военнослужащий покончил с собой в военкомате города Мостиска. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Львовском областном военкомате.

— В служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата в городе Мостиска было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни, — добавили в пресс-службе.

При этом в публикации не уточняется, был ли погибший сотрудником военкомата или мобилизованным. Подробностей о состоянии тела и полученных повреждениях тоже не приводится.

Ранее в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования во время конфликта с местными жителями применили оружие и выстрелили в женщину.

Кроме того, недавно сотрудники ТЦК в селе Любче Волынской области насильно мобилизовали настоятеля храма святого Иоанна Милостивого, протоиерея Иоанна Кузьминского.

8 июля также сообщалось о том, что во Львове жители вышли на стихийный массовый протест после того, как сотрудники ТЦК схватили и избили 20-летнего мужчину.

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, считает, что на Украине наступило время бунтов, поскольку местные осознали, что Владимир Зеленский превратился в палача.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше