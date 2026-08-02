30 открыток с Днем Воздушно-десантных войск России

РБК Life подготовил 30 открыток ко Дню Воздушно-десантных войск России. День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа, в 2026 году дата выпадает на воскресенье. В этот праздник принято поздравлять ветеранов и действующих десантников.
Содержание.
Красивые.
Любимому.
Советские.
Красивые открытки с Днем ВДВ.
Открытка ко Дню ВДВ с надписью «С Днем ВДВ! Никто, кроме нас!».
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка на Дент ВДВ.
(Фото: РБК Life).
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Поздравительная открытка с Днем ВДВ и пожеланием здоровья и благополучия.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка с Днем ВДВ.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка с Днем ВДВ.
(Фото: РБК Life).
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День Воздушно-десантных войск (ВДВ) ежегодно отмечают 2 августа. Праздник посвящен военнослужащим и ветеранам воздушно-десантных войск. В этот день поздравляют всех, кто проходил службу в ВДВ, а также вспоминают историю и традиции десантных подразделений.
Открытка на День ВДВ с голубым беретом и флагом России.
(Фото: РБК Life).
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Поздравительная открытка с Днем ВДВ инадписью «2 августа — День ВДВ! С праздником!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню Воздушно-десантных войск России.
(Фото: РБК Life).
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Открытка на День ВДВ с надписью «С Днем ВДВ! С праздником мужества и чести!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню Воздушно-десантных войск.
(Фото: РБК Life).
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Дату праздника приурочили к событию, которое считается днем рождения Воздушно-десантных войск. 2 августа 1930 года во время учений под Воронежем с самолета «Фарман-Голиаф» впервые в СССР десантировали группу из 12 парашютистов, а затем в специальных грузовых контейнерах сбросили вооружение и боеприпасы. Этот эксперимент положил начало развитию Воздушно-десантных войск.
Открытка с Днем ВДВ с голубым беретом и флагом.
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню Воздушно-десантных войск с надписью «С Днем ВДВ! Никто, кроме нас!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню ВДВ с пожеланием «Пусть всегда сопутствует удача!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка с надписью «С Днем ВДВ! Желаем успехов и удачи!».
(Фото: РБК Life).
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В День ВДВ во многих городах проходят торжественные мероприятия: возложение цветов к памятникам, встречи ветеранов, концерты, показательные выступления военнослужащих и патриотические акции. Многие десантники надевают тельняшки и голубые береты — главные символы Воздушно-десантных войск.
Открытки с Днем ВДВ любимому.
Нежная открытка с Днем ВДВ любимому.
(Фото: РБК Life).
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Поздравительная открытка с надписью «Поздравляю с Днем ВДВ! Горжусь тобой, любимый!».
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка с Днем ВДВ любимому.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с Днем ВДВ с надписью «С праздником, любимый!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню ВДВ с надписью «С праздником, мой десантник!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка с Днем ВДВ любимому мужу.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с Днем ВДВ с надписью «Ты — моя гордость!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню ВДВ любимому с пожеланием крепкого здоровья и успехов во всем.
(Фото: РБК Life).
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Открытку ко Дню ВДВ можно дополнить теплыми словами для любимого человека:
Любимый, поздравляю тебя с Днем ВДВ! Горжусь твоей силой, смелостью и характером. Желаю крепкого здоровья, удачи, спокойствия и исполнения всех твоих планов. Пусть рядом всегда будут надежные друзья, а дома — моя любовь и поддержка.
С Днем ВДВ, мой дорогой! Пусть каждый день приносит уверенность в своих силах и радость. Береги себя, а я всегда буду ждать тебя, любить и верить в тебя.
Любимый, поздравляю с праздником! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за твою заботу, силу и надежность. Очень тебя люблю!
С Днем Воздушно-десантных войск, любимый! Пусть жизнь будет наполнена яркими событиями, удачей и счастливыми моментами. Оставайся таким же сильным, смелым и добрым человеком.
Любимый, поздравляю тебя с Днем ВДВ! Пусть любое дело тебе удается, мечты сбываются, а дома всегда ждут тепло, уют и мои крепкие объятия. Люблю тебя и желаю только самого лучшего!
С праздником, мой герой! Пусть сила духа никогда не покидает тебя, здоровье будет крепким, а каждый новый день приносит радость!
Поздравляю с Днем ВДВ, любимый! Желаю, чтобы все дороги вели к счастью, рядом были верные друзья.
Любимый, с праздником! Пусть в жизни будет больше счастливых дней и приятных моментов. Желаю тебе крепкого здоровья, уверенности в себе и исполнения всех желаний.
С Днем ВДВ! Спасибо, что рядом со мной такой сильный, надежный и заботливый человек. Желаю тебе благополучия, удачи, душевного спокойствия и всегда возвращаться домой с улыбкой.
Мой любимый, поздравляю с Днем ВДВ! Пусть тебя сопровождают удача, крепкое здоровье и хорошее настроение. Я горжусь тобой, люблю тебя и желаю, чтобы каждый день приносил только счастье!
Советские открытки ко Дню ВДВ.
Советская открытка ко Дню ВДВ с надписью «С Днем ВДВ! С праздником, десантники!».
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню десантника в стиле СССР.
(Фото: РБК Life).
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Открытка в стиле СССР на День ВДВ.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с Днем ВДВ и надписью «Слава десанту!» в стиле СССР.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с надписью «С Днем ВДВ! Вы — герои!».
(Фото: РБК Life).
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Советская открытка ко Дню десантника.
(Фото: РБК Life).
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К открытке выберите готовое пожелание или используйте его как основу, чтобы добавить несколько личных слов и сделать поздравление более теплым и искренним:
Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю крепкого здоровья, силы духа, надежных друзей и благополучия. Пусть смелость и решительность помогают добиваться любых целей.
С Днем ВДВ! Пусть каждый день приносит новые поводы для гордости, рядом будут верные товарищи, а дома всегда ждут тепло, уют и поддержка близких.
Поздравляю с праздником! Желаю уверенности в своих силах, крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, семейного счастья и исполнения самых важных желаний.
С Днем ВДВ! Пусть мужество, выдержка и сила характера помогают преодолевать любые трудности. Желаю благополучия, достатка и долгих счастливых лет.
От всей души поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск! Пусть каждый день будет наполнен радостью, уважением окружающих, хорошими новостями и яркими событиями.
С праздником! Желаю крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне и множества счастливых моментов рядом с родными.
Поздравляю с Днем ВДВ! Пусть жизненный путь будет легким, решения — правильными, цели — достижимыми, а рядом всегда будут люди, которым можно доверять.
Желаю, чтобы сила духа никогда не покидала, здоровье не подводило, а в доме царили любовь, взаимопонимание и достаток. С Днем ВДВ!
С Днем Воздушно-десантных войск! Пусть впереди будет много ярких достижений, новых возможностей и счастливых событий. Благополучия и удачи!
Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах, семейного счастья, благополучия и исполнения всех намеченных планов.