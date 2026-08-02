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Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования? Минобрнауки дало ответ

Минобрнауки: переход вузов РФ на новую модель образования завершат за три года.

Источник: Комсомольская правда

В России начали перевод вузов на новую модель образования. Переход планируют завершить в течение трех лет. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобрнауки на канале в «Макс».

Уточняется, что по отдельным большим группам специальностей процесс перехода на новую модель обучения начнется с 2027 года. Сейчас на бюджет в университеты пилотного проекта поступят около 42,4 тысячи абитуриентов.

«Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года», — уведомили в Минобрнауки.

В этом году в России рекордно много выпускников получили высшие 100 баллов по ЕГЭ. Таких случаев насчитывается более 10 тысяч. Из-за высокой конкуренции поступление на бюджет зачастую проблематично даже для стобальников. Публицист Егор Холмогоров отметил, что сейчас на бесплатную основу поступают люди, не имеющие отношения к ЕГЭ. Речь идет о победителях олимпиад.