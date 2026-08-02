Когда Россия перейдет на новую модель высшего образования? Минобрнауки дало ответ

В России начали перевод вузов на новую модель образования. Переход планируют завершить в течение трех лет. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобрнауки на канале в «Макс».
Уточняется, что по отдельным большим группам специальностей процесс перехода на новую модель обучения начнется с 2027 года. Сейчас на бюджет в университеты пилотного проекта поступят около 42,4 тысячи абитуриентов.
«Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года», — уведомили в Минобрнауки.
В этом году в России рекордно много выпускников получили высшие 100 баллов по ЕГЭ. Таких случаев насчитывается более 10 тысяч. Из-за высокой конкуренции поступление на бюджет зачастую проблематично даже для стобальников. Публицист Егор Холмогоров отметил, что сейчас на бесплатную основу поступают люди, не имеющие отношения к ЕГЭ. Речь идет о победителях олимпиад.