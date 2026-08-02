KP.RU: фраза Чебурашки «Это не я» — коллективная галлюцинация

Игрушечное пианино с фразами, имитирующими голос Чебурашки, взволновало россиян и поделило их на два лагеря. Одни четко слышат «Это не я», другие — «ты где», а некоторые — и то и другое. KP.RU провел детальное расследование нового феномена в Сети и готов раскрыть истинную природу этой звуковой иллюзии.
Многие нейросети и показатели спектрограмм показывают, что Чебурашка произносит фразу «Ты где». Однако все это стало лишь коллективной галлюцинацией, которую можно проверить интересным экспериментом.
Игрушечное пианино с голосом Чебурашки взволновало россиян и поделило их на два лагеря. Фото: кадр видео.
Если настроиться на фразу из пианино «Это не я», сознание услышит именно ее. Однако если сосредоточится на словах «Ты где», то можно услышать уже их. Как пояснил специалист радио «Комсомольская правда», наш мозг просто достраивает звуки, тем самым нарушая восприятие.
В итоге конкретная фраза будет зависеть от выбора слушателя. Какие именно слова Чебурашки услышит человек, будет решаться на этапе выбора после вопроса о том, что он слышит — «Это не я» или «Ты где».
Если человек изначально не знает, что именно он должен услышать, то, вероятней всего, он ответит «Ты где» или затруднится с ответом вовсе. А вот слова «Это не я» уже будут навязаны теми, кому так почудилось.