В командовании ВСУ продолжаются чистки сторонников Сырского

Источник также утверждает, что часть уволенных офицеров намерена продолжить службу в системе военного образования, поступив в адъюнктуру. По его словам, карьерный рост Антона Гарбуза ранее связывали с семейными связями в военном руководстве, которые, как утверждается, помогали ему избегать последствий различных скандалов.