В командовании ВСУ продолжаются чистки сторонников Сырского

В высшем командном составе Вооруженных сил Украины продолжаются кадровые изменения, которые, по данным российских силовых структур, затронули офицеров, ранее считавшихся близкими к бывшему главнокомандующему Александру Сырскому. В результате перестановок своих должностей лишились несколько высокопоставленных генералов.
По информации Telegram-канала «Северный ветер», в числе уволенных оказались начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Игорь Палагнюк, а также командующий ракетными войсками и артиллерией Андрей Малиновский, занимавший одновременно пост заместителя командующего Сухопутными войсками.
Кроме того, кадровые решения коснулись начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Романа Горбача, заместителя начальника Генштаба Алексея Шевченко и руководителя Главного командного центра Антона Гарбуза.
Источник также утверждает, что часть уволенных офицеров намерена продолжить службу в системе военного образования, поступив в адъюнктуру. По его словам, карьерный рост Антона Гарбуза ранее связывали с семейными связями в военном руководстве, которые, как утверждается, помогали ему избегать последствий различных скандалов.
Ранее сообщалось, что новоназначенный командующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый отдал распоряжение прекратить комплектование штурмовых подразделений сухопутных войск новыми бойцами.