Квартиру-тренажёр для особенных детей создают в Хабаровске

Сейчас в помещении идёт ремонт, после которого здесь оборудуют кухню, учебную и бытовую зоны, а также места для занятий и мастер-классов. В обстановке, приближенной к обычной квартире, ребята будут учиться готовить, стирать, убирать, заправлять постель и выполнять другие повседневные дела.