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Квартиру-тренажёр для особенных детей создают в Хабаровске

В обстановке, приближенной к обычной квартире, ребята будут учиться готовить, стирать, убирать, заправлять постель и выполнять другие повседневные дела.

В Хабаровске на улице Шмаковской, 7, готовят к открытию квартиру-тренажёр для детей и молодых людей с ментальными особенностями. Пространство поможет им постепенно осваивать бытовые навыки и становиться самостоятельнее, сообщили в администрации города.

Сейчас в помещении идёт ремонт, после которого здесь оборудуют кухню, учебную и бытовую зоны, а также места для занятий и мастер-классов. В обстановке, приближенной к обычной квартире, ребята будут учиться готовить, стирать, убирать, заправлять постель и выполнять другие повседневные дела.

Одновременно участникам помогут привыкать к жизни за пределами дома: самостоятельно ходить в магазин, делать уроки и общаться со сверстниками. Занятия будут проходить со специалистами, которые выстроят программу с учётом возможностей и потребностей каждого ребёнка.

В первый год проект планирует принять не менее 50 детей и молодых людей. Работу с ними возьмёт на себя региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, а само помещение для центра выделили городские власти.

К созданию квартиры также подключились представители бизнеса и депутат Госдумы Максим Иванов.

«Главная задача проекта — не изолировать людей с особенностями развития, а дать им безопасный и понятный путь к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений», — отметил парламентарий.

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