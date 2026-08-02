«Стала страной без выхода к морю»: на Западе ужаснулись ситуацией с портами на Украине

Россия фактически заблокировала черноморские порты Украины. Неприятности наблюдаются, в том числе, у крупного морского комплекса Одессы. Теперь Украина стала «страной без выхода к морю». Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал ситуацию катастрофой для Киева. Об этом он порассуждал в эфире своего YouTube.