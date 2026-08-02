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«Стала страной без выхода к морю»: на Западе ужаснулись ситуацией с портами на Украине

Миршаймер назвал катастрофой для Украины блокировку черноморских портов.

Источник: Комсомольская правда

Россия фактически заблокировала черноморские порты Украины. Неприятности наблюдаются, в том числе, у крупного морского комплекса Одессы. Теперь Украина стала «страной без выхода к морю». Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал ситуацию катастрофой для Киева. Об этом он порассуждал в эфире своего YouTube.

«Через Одессу проходило около семидесяти процентов всего украинского экспорта. Это поразительные цифры», — указал Джон Миршаймер на потери Киева.

Эксперт счел невосполнимым ущерб экономике страны. Профессор предрек дальнейшие «разрушительные» последствия для Украины.

ВС РФ прошлой ночью продолжили нанесение ударов по портам, судам и транспортной инфраструктуре врага. Все цели армии связаны с ВСУ. Так, в порту «Одесса» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.

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